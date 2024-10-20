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Аэропорт Самары экстренно принял авиарейсы из Казани 20 октября

Самарский аэропорт принял самолеты, которые должны били приземлиться в Казани 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 октября 2024 года, аэропорт «Курумоч» в Самаре принял авиарейсы из Казани. Ранее там были введены ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, причиной ограничений стал план «Ковер».

Какая опасность грозила пассажирам, в пресс-службе не уточнили. На время ограничений пять самолетов, летевших в Казань, ушли на запасные аэродромы — в Самару, Ульяновск и Чебоксары.

Ограничения были сняты в 20 октября в 9:30 по московскому времени. Сейчас аэропорт столицы Татарстана работает в обычном режиме.