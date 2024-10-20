Четверо омских школьников прошли в финал «Большой перемены»

Четверо омских старшеклассников примут участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он пройдет в детском международном центре «Артек» с 24 по 28 октября.
Конкурс проходит среди школьников 8—11 классов, в целом в финале принимают участие 1500 ребят. Омск на завершающем этапе конкурса будут представлять Антон Трушин, ученик гимназии № 43, ученица средней общеобразовательной школы № 142 Полина Дунаева, воспитанница «РЖД лицей № 8» Елизавета Ковалева и Ольга Полунина, ученица средней общеобразовательной школы № 55.
Участников ждет образовательная программа и встречи с экспертами Ведущие российские компании и университеты представят экспозицию о профессиях будущего.
Так как нынешний конкурс посвящен Году семьи, финалисты будут выполнять задания, связанные с ценностями, объединяющими поколения.
Победители и призеры «Большой перемены» получат денежные призы, которые можно будет потратить на образование. Их размер составит от 1 млн до 200 тысяч рублей. Также участникам будут начислены дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.