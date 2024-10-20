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Две женщины погибли в дачном доме в Смолевичском районе

В Смолевичском районе в сгоревшем дачном доме погибли две женщины.

Источник: Комсомольская правда

На пожаре в Смолевичском районе погибли две женщины, сообщили в МЧС Беларуси.

Трагедия произошла 19 октября. В 4.10 утра спасателям сообщили о пожаре в жилом доме, который находится на улице Малиновой в садовом товариществе «Дорожник» Смолевичского района.

Прибывшие подразделения МЧС увидели, что дачный дом объят пламенем.

«В ходе разборки и тушения пожара под обрушившимися конструкциями были найдены обгоревшие тела двух женщин», — сообщили подробности спасатели.

Выяснилось, что в доме проживала пенсионерка (1950 г. р.) вместе с дочерью (1987 г. р.).

Отмечается, что пожар уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Причины возгорания и обстоятельства трагедии еще предстоит установить.

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