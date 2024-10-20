Две женщины погибли в дачном доме в Смолевичском районе

На пожаре в Смолевичском районе погибли две женщины, сообщили в МЧС Беларуси.
Трагедия произошла 19 октября. В 4.10 утра спасателям сообщили о пожаре в жилом доме, который находится на улице Малиновой в садовом товариществе «Дорожник» Смолевичского района.
Прибывшие подразделения МЧС увидели, что дачный дом объят пламенем.
«В ходе разборки и тушения пожара под обрушившимися конструкциями были найдены обгоревшие тела двух женщин», — сообщили подробности спасатели.
Выяснилось, что в доме проживала пенсионерка (1950 г. р.) вместе с дочерью (1987 г. р.).
Отмечается, что пожар уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Причины возгорания и обстоятельства трагедии еще предстоит установить.
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