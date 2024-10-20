Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аллею отцов открыли в одном из парков Екатеринбурга

В парке Южный десять семей высадили сибирские яблони.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге в День отца, 20 октября, торжественно открыли Аллею отцов. Ее посадили в Южном парке в рамках проекта «День отца 2024: Связь поколений» при поддержке АНО «Центр поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства “Урал” и регионального Министерства социальной политики.

Кроме десяти сибирских яблонь, на перекрестке улиц Фучика и Шварца появился памятный камень в основании Аллеи.

«Возле каждого дерева будет установлена табличка с указанием семьи, посадившей это дерево, — рассказали организаторы. — Совместная работа нескольких поколений семьи (деды, отцы, дети) способствует укреплению межпоколенческих связей в семье и помогает почувствовать родственные узы и просто приятно провести время вместе».

праздники