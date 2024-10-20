Аллею отцов открыли в одном из парков Екатеринбурга

В Екатеринбурге в День отца, 20 октября, торжественно открыли Аллею отцов. Ее посадили в Южном парке в рамках проекта «День отца 2024: Связь поколений» при поддержке АНО «Центр поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства “Урал” и регионального Министерства социальной политики.