Аллею отцов открыли в одном из парков Екатеринбурга

В Екатеринбурге в День отца, 20 октября, торжественно открыли Аллею отцов. Ее посадили в Южном парке в рамках проекта «День отца 2024: Связь поколений» при поддержке АНО «Центр поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства “Урал” и регионального Министерства социальной политики.
Кроме десяти сибирских яблонь, на перекрестке улиц Фучика и Шварца появился памятный камень в основании Аллеи.
«Возле каждого дерева будет установлена табличка с указанием семьи, посадившей это дерево, — рассказали организаторы. — Совместная работа нескольких поколений семьи (деды, отцы, дети) способствует укреплению межпоколенческих связей в семье и помогает почувствовать родственные узы и просто приятно провести время вместе».