Отец основателя WikiLeaks Ассанжа прилетел в Москву

«Встретила моего дорогого Джона Шиптона — общественного деятеля и отца Джулиана Ассанжа. Добро пожаловать в Россию», — написала она в своем Telegram-канале.
Причины визита Шиптона в российскую столицу не уточняются.
До этого, 2 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Ассанжа политзаключенным и выразила глубокую обеспокоенность «непропорционально суровым обращением», которому он подвергся в британской тюрьме строгого режима Белмарш.
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.
Ассанж покинул британскую тюрьму 24 июня, проведя в ней 1901 день, после чего сразу же уехал из страны. США предъявляли ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозило 175 лет тюремного заключения.
Ассанжа освободили из зала суда на острове Сайпан 26 июня после заключения сделки с минюстом США, его дело о шпионаже официально прекращено. Он признал вину в одном пункте обвинения. После суда журналист улетел в Австралию, где его встретили бурными аплодисментами. Позже, 27 июня, сообщалось, что президент США Джо Байден не рассматривает возможности помилования основателя сервиса WikiLeaks.