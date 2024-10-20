Заложили аллею в честь участников СВО и «Вишневый сад»: Семь тысяч ростовчан присоединились к Дню осеннего древонасаждения

В субботу, 19 октября, в Ростове-на-Дону состоялся один из любимых праздников среди горожан — осенний День древонасаждения. Эта традиция зародилась еще в 1910 году, и благодаря энтузиазму ростовчан мы по сей день продолжаем зеленую эстафету с более чем вековой историей.
ЗАЛОЖИЛИ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ.
В субботнее утро «зеленый десант» с лопатами и лейками высадился во всех районах города. Жители донской столицы целыми семьями дружно вышли во дворы, парки, скверы, а еще в школах, детсадах, учреждениях соцзащиты, спорта, здравоохранения и на территории предприятий, чтобы сделать родной город еще красивее.
Прохладная погода никого не напугала, тем более, что время идеальное для высадки деревьев и кустарников.
Присоединился к празднику древонасаждения и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
— Во дворе школы № 72 вместе с учениками и их родителями высадили Аллею школьной семьи. Перед школой, можно сказать, сегодня вырос целый лес из 65 деревьев! Это сосны, туи, клены, березы, липы, церсисы, рябины.
Для новой школы, которая открылась в Левенцовском микрорайоне в сентябре, это начало красивой традиции. Ведь здесь учатся почти 1,3 тысячи детей, и теперь они вместе с родителями смогут ухаживать за деревьями. А к выпускному классу тонкие саженцы вырастут в крепкие деревья.
— Поручил взять на особый контроль вопрос качества используемого посадочного материала и обеспечить уходными работами высаженные деревья и кустарники.
Кстати, День древонасаждения прошел накануне Дня отца. И в честь праздника школьники испекли яблочный пирог, который ассоциируется с уютом и стал негласным символом этого дня, и угостили главу и учителей.
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ СТАНЕТ ЕЩЕ ЗЕЛЕНЕЕ.
Из школы Алексей Логвиненко отправился на Зеленый остров — одно из любимых мест отдыха ростовчан.
— Важно, чтобы он оправдывал свое название: оставался зеленым, развивался и благоустраивался.
Здесь благоустроили пешеходную зону.
— Вместе с депутатом Заксобрания региона Дмитрием Сизякиным, председателем общественной палаты Ростова Михаилом Чернышевым, городскими депутатами, жителями, волонтерами, студентами высадили 35 деревьев и восемь кустарников: сосны, ивы, катальпы, можжевельник.
Всех желающих поучаствовать в озеленении донской столицы обеспечили инвентарем. А еще напоили горячим чаем, угостили выпечкой и даже организовали работу полевой кухни. А, чтобы работа спорилась, праздничное настроение обеспечили творческие коллективы своими выступлениями.
ВЫСАДИЛИ ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ.
Вечером городские власти подвели итоги Дня древонасаждения: в традиционной акции поучаствовали почти семь тысяч человек. Активные ростовчане высадили более четырех тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников.
— Мы заложили новые тематические аллеи, получили продолжение уже существующие. На территории школ, детсадов, прилегающих территориях в общей сложности сегодня появилось более 40 аллей.
Так, в Суворовском микрорайоне, в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годов», заложили аллею в честь участников спецоперации. Здесь же к Году семьи появилась «Аллея школьной семейной династии», ее украсили 50 молодых кленов.
Также в городе высадили аллеи, посвященные самому важному в жизни ростовчан на разных периодах взросления — детству, дружбе, первоклассникам, маленьким патриотам, выпускникам и, конечно, педагогам.
Кроме того, в рамках Года семьи в Левобережном парке появилась романтическая зона под названием «Остров любви». Высаженные здесь сосны, японские ивы, тюльпаны и туи, должно быть, станут свидетелями многих признаний в чувствах.
А в парке имени Максима Горького оформили ландшафтную композицию «275 лет городу Ростову-на-Дону» и заложили Вишневый сад.
Тем временем в парке имени Вити Черевичкина в честь умников и умниц открыли «Аллею стипендиатов главы администрации города Ростова-на-Дону». В память о певце Юрии Шатунове в парке 1 Мая появилась аллея «Белые розы», где высадии порядка тысячи саженцев восьми сортов роз. В Ростовском-на-Дону зоопарке были созданы композиции «Цветочная станция» и «Поляна белых медведей».
— Спасибо всем, кто откликнулся на инициативу, присоединился к масштабному празднику, с пользой провел время и для себя, и для окружающих, и сделал наш город еще лучше, — поблагодарил Алексей Логвиненко.
И, конечно, у тех, кто не смог присоединиться к акции 19 октября, есть шанс посадить дерево в этом году. Осенние Дни древонасаждения продлятся в Ростове до середины ноября.