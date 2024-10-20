Заложили аллею в честь участников СВО и «Вишневый сад»: Семь тысяч ростовчан присоединились к Дню осеннего древонасаждения

В субботу, 19 октября, в Ростове-на-Дону состоялся один из любимых праздников среди горожан — осенний День древонасаждения. Эта традиция зародилась еще в 1910 году, и благодаря энтузиазму ростовчан мы по сей день продолжаем зеленую эстафету с более чем вековой историей.