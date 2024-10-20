Сириус предложил ученым из стран БРИКС побороться за гранты на исследования

Шмелева уточнила, что в 2024 году такие гранты получили уже девять команд — как ученые с мировым именем, так и начинающие исследователи. Все они работают по приоритетным направлениям в области науки и технологий. «Все эти проекты очень важны. Это и когнитивные исследования, и науки о жизни, и здравоохранение, и все, что связано с применением искусственного интеллекта на практике. Но климата и экологии пока еще не так много», — добавила она.