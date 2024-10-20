Сириус предложил ученым из стран БРИКС побороться за гранты на исследования

СИРИУС /Федеральная территория/, 20 октября. /ТАСС/. Команды ученых и экспертов из стран БРИКС смогут присоединиться к грантовому конкурсу, который проводит федеральная территория Сириус, и получить финансирование на исследования, в том числе связанные с решением проблем климата. Такое предложение выдвинула председатель совета территории, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева на пленарном заседании научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам экологии и изменения климата в Сириусе.
«К ученым и представителям научных коллективов хотела бы обратиться с предложением. В этом году мы на федеральной территории утвердили государственную программу поддержки науки и технологий. [Проект грантовой поддержки] стратегический, он долговременный, он позволит нам сформировать действительно уникальные научные школы. В том числе ждем команды из стран БРИКС, экспертов из стран БРИКС, пожалуйста, присоединяйтесь, мы будем широко информировать о конкурсном отборе, и надеюсь, что у нас здесь сформируется такая международная научно-технологическая программа — целый набор программ», — обратилась Шмелева к присутствующим на конгрессе зарубежным участникам.
В частности, в пленарной сессии участвуют профессор Кочинского института науки и технологий (CUSAT, Индия) Биджой Нандан и генеральный директор технологического парка Федерального университета Рио-де-Жанейро Ромилдо Диас Толедо Фильо. Есть участники и из других стран БРИКС.
Шмелева уточнила, что в 2024 году такие гранты получили уже девять команд — как ученые с мировым именем, так и начинающие исследователи. Все они работают по приоритетным направлениям в области науки и технологий. «Все эти проекты очень важны. Это и когнитивные исследования, и науки о жизни, и здравоохранение, и все, что связано с применением искусственного интеллекта на практике. Но климата и экологии пока еще не так много», — добавила она.
Глава Сириуса также заверила, что под новые научные исследования в кластере будут формироваться новые образовательные программы и программы повышения квалификации, проводиться олимпиады и другие конкурсы. «Только так, я считаю, мы можем решать глобальные задачи, которые стоят перед нами всеми, вовлекать талантливую молодежь, талантливых педагогов в климатическую повестку и в низкоуглеродную экономику», — уверена Шмелева.
Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам экологии и изменения климата проходит на федеральной территории Сириус 20−21 октября. Мероприятие объединяет более 400 ведущих экспертов из России, Индии, Бразилии, Ирана и Эфиопии.