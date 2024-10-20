В Ростовской области 21 октября ожидаются первый снег и заморозки на почве

Уже завтра, 21 октября, по северу Дона возможны осадки в виде мокрого дождя со снегом, а также почвенные заморозки, пишет «Таганрогская правда» со ссылкой на специалистов Ростовского гидрометцентра.
По информации издания, в ближайший понедельник температура воздуха в северных районах региона опустится до нулевых отметок. В среднем по Ростовской области воздух прогреется до +5… +6 градусов Цельсия в дневное время, и до +3… +4 градусов — в ночные часы. Кроме того, возможны локальные дожди и усиление ветра до 12−14 метров в секунду.
Повышение температуры воздуха на 3−4 градуса синоптики обещают в последующие дни, в частности, во вторник и среду. При этом, в отдельных районах Дона сохранится вероятность заморозков на почве, предупредили в Ростгидромете.
Издание напомнило, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил дончан, что нынешней зимой в регионе возможны рекордные снегопады, сильные морозы и метели. Самым холодным месяцем станет январь, когда температура воздуха может опуститься до отметки — 20 градусов Цельсия. В декабре ожидаются морозы до −17 градусов.