В Ростовской области 21 октября ожидаются первый снег и заморозки на почве

По информации издания, в ближайший понедельник температура воздуха в северных районах региона опустится до нулевых отметок. В среднем по Ростовской области воздух прогреется до +5… +6 градусов Цельсия в дневное время, и до +3… +4 градусов — в ночные часы. Кроме того, возможны локальные дожди и усиление ветра до 12−14 метров в секунду.