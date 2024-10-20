LL Cool J поддержал Лил Уэйна, которого не пригласили выступать на Super Bowl

В ходе обсуждений рэпер вспомнил о ситуации из собственной жизни, когда у него самого не сразу получилось попасть в Зал славы рок-н-ролла: «Это не сломило меня, братан. Я даже не сделал ни одного комментария. На самом деле, я смеялся так же, как смеюсь сейчас».