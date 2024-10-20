LL Cool J поддержал Лил Уэйна, которого не пригласили выступать на Super Bowl

Ветеран рэпа LL Cool J выразил поддержку Лил Уэйну, расстроившемуся из-за того, что в перерыве матча за «Суперкубок» в 2025 году будет выступать Кендрик Ламар, а не он. «Твое время придет», — обратился к младшему коллеге хип-хоп-исполнитель.
LL Cool J также отметил, что считает Уэйна одним из самых талантливых музыкантов на планете. Об этом он рассказал в беседе с Fat Joe для канала STARZ.
В ходе обсуждений рэпер вспомнил о ситуации из собственной жизни, когда у него самого не сразу получилось попасть в Зал славы рок-н-ролла: «Это не сломило меня, братан. Я даже не сделал ни одного комментария. На самом деле, я смеялся так же, как смеюсь сейчас».
Кроме этого, хип-хоп-исполнитель добавил, что «иногда, сами того не желая, мы становимся немного избалованными».
Напомним, ранее Лил Уэйн был очень огорчен из-за того, что его не пригласили выступать на Super Bowl в следующем году. Дело в том, что соревнование будет проходить в его родном городе, Новом Орлеане.