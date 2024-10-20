Движение ограничат в тоннеле дамбы Петербурга из-за ремонтных работ

Ограничения будут действовать с 21 по 25 октября в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД). В некоторых случаях движение перед въездом в тоннель могут полностью приостанавливать на период не более 10 минут для ввода и вывода подъёмной техники.