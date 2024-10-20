Агентство в Ростове наказали за иностранную музыку в ресторане отеля

В Ростове-на-Дону агентство деловых мероприятий наказали за иностранную музыку в ресторане отеля на Большой Садовой. Решение вынесли в Арбитражном суде Ростовской области.
Как выяснилось, Российское авторское общество требовало 260 тысяч рублей за использование композиций, которые включали в ресторане 30 января 2024 года. Речь шла о музыке американских, британских и других исполнителей.
Представитель ответчика в суде не возражал против, но просил снизить размер компенсации.
В итоге суд частично удовлетворил запрос Российского авторского общества. Сумма компенсации составила 130 тысяч рублей, к этому прибавили оплату госпошлины в 4,1 тысячи рублей. Добавим, указанное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.