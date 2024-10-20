Агентство в Ростове наказали за иностранную музыку в ресторане отеля

В итоге суд частично удовлетворил запрос Российского авторского общества. Сумма компенсации составила 130 тысяч рублей, к этому прибавили оплату госпошлины в 4,1 тысячи рублей. Добавим, указанное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.