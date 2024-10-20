БЖД в январе — сентябре реализовала 9,3 млн электронных билетов

В БЖД отметили, что цифровые технологии становятся все популярнее у пассажиров. Доля электронных билетов на поезда международных, межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, оформленных на сайте pass.rw.by и с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», составляет уже 78% от общего количества проданных проездных документов в данном сегменте перевозок.



Наиболее востребованным каналом самообслуживания при оформлении проезда на поездах с ненумерованными местами остаются терминалы самообслуживания. Ими воспользовались 6,3 млн пассажиров, что составляет 18% от общего объема пассажиров, перевезенных за 9 месяцев 2024 года поездами с ненумерованными местами. −0-