Дебошир угрожал милиционерам бензопилой и получил пулю в Ивацевичском районе

Пьяный дебошир угрожал милиционерам бензопилой в Ивацевичском районе и правоохранителям пришлось применить оружие, сообщили в МВД Беларуси.
60-летняя жительница Ивацевичского района Брестской области сообщила милиции, что ее сестру избивает сын. Наряд милиции выехал на место происшествия.
31-летний дебошир, который, как отмечается, был с явными признаками опьянения, завел бензопилу и направился в сторону правоохранителей.
«На неоднократные требования остановиться не реагировал. Сотрудник произвел несколько предупредительных выстрелов, затем прицельный в ногу», — рассказали подробности в МВД.
Дебошира задержали и госпитализировали. Теперь ему придется ответить перед законом.
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