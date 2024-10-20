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Дебошир угрожал милиционерам бензопилой и получил пулю в Ивацевичском районе

Милиционеры применили оружие против дебошира, который пошел на них с бензопилой.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный дебошир угрожал милиционерам бензопилой в Ивацевичском районе и правоохранителям пришлось применить оружие, сообщили в МВД Беларуси.

60-летняя жительница Ивацевичского района Брестской области сообщила милиции, что ее сестру избивает сын. Наряд милиции выехал на место происшествия.

31-летний дебошир, который, как отмечается, был с явными признаками опьянения, завел бензопилу и направился в сторону правоохранителей.

«На неоднократные требования остановиться не реагировал. Сотрудник произвел несколько предупредительных выстрелов, затем прицельный в ногу», — рассказали подробности в МВД.

Дебошира задержали и госпитализировали. Теперь ему придется ответить перед законом.

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