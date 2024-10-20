Представитель подрядной организации назвал трудности ремонта моста у Телецентра

В Омске началась подготовка к ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ возле Телецентра. Как уже писала «КП-Омск» будущую строительную площадку очистили от поросли, сейчас готовится проект организации дорожного движения на время ремонта. Подрядчиком работ выступает «СтройТраст».
Стало известно, что будущий ремонт не обойдется без трудностей. Первая — это организация движения большегрузов на время проведения ремонта моста. Как сообщает сайт «Омскинформ» со ссылкой на анонимный источник, здесь решение уже найдено — большегрузные автомобили будут ездить по мосту исключительно ночью. Для движения транспорта на первое время оставят четыре полосы.
Вторая проблема посложнее — под мостом проходит капитальная теплотрасса.
«Ее отключат. Рядом построят новую, переключат. Затем старую сеть демонтируют», — пояснил изданию источник.
Работы планируется завершить к декабрю 2026 года, их стоимость составит 2, 8 млр рублей.