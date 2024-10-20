Представитель подрядной организации назвал трудности ремонта моста у Телецентра

Стало известно, что будущий ремонт не обойдется без трудностей. Первая — это организация движения большегрузов на время проведения ремонта моста. Как сообщает сайт «Омскинформ» со ссылкой на анонимный источник, здесь решение уже найдено — большегрузные автомобили будут ездить по мосту исключительно ночью. Для движения транспорта на первое время оставят четыре полосы.