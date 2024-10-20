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Слет школьных лесничеств состоится в Усть-Илимске

Участники слета смогут принять участие в мастер-классах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

XXI Областной слет школьных лесничеств состоится в Усть-Илимске с 31 октября по 2 ноября. Больше десяти команд из разных уголков Приангарья соберутся для обмена опытом и познания новейших методик обучения. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

— Ребятам предстоит экскурсия в краеведческий музей, где они смогут познакомиться с 50-летней историей города и его культурным наследием. Интересным для школьников станет посещение нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, — рассказала координатор движения школьных лесничеств Иркутской области Валентина Журавлева.

Участники слета смогут принять участие в мастер-классах, соревнованиях, а также им предстоит сразиться в конкурсе «Визитная карточка». Кроме этого, программа включает в себя практикум-семинар для руководителей школьных лесничеств.