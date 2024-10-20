XXI Областной слет школьных лесничеств состоится в Усть-Илимске с 31 октября по 2 ноября. Больше десяти команд из разных уголков Приангарья соберутся для обмена опытом и познания новейших методик обучения. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.