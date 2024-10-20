Белорусский хоккеист Владислав Колячонок забросил победную шайбу за «Юту» в НХЛ

Белорусский защитник «Юты» Владислав Колячонок помог команде победить, забросил первую свою шайбу и был признан второй звездой матча чемпионата НХЛ, пишет hockey.by.
Защитник «Юты» Владислав Колячонок в игре против «Бостона» в конце третьего периода сравнял счет. Это его первый гол за команду из Солт-Лейк-Сити. «Юта» выиграла в овертайме — 2:1. Белорусского защитника признали второй звездой матча.
Колячонок играл в третьей паре обороны и провел на льду 15 минут и 54 секунды. Он завершил поединок с «+1» в графе полезности. В этом сезоне в его активе есть еще голевая передача.
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