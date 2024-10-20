Омские подростки устроили массовую драку

В телегарм-канале «Инцидент Омск» появилась запись конфликта, в котором участвуют подростки. Парни устроили массовую драку.
Как сообщает автор поста, потасовка произошла возле ТЦ «Мега». Конфликт якобы произошел из-за девушки, которую не поделили парни.
На записи сначала дерутся двое, а потом в рукопашной сходятся и другие. В целом в жестокой драке сходятся около десятка подростков. На видео слышна нецензурная брань и крики «Девушку отсюда уведите!».
По факту инцидента омская полиция организовала проверку.