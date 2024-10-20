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Омские подростки устроили массовую драку

По словам автора сообщения, конфликт произошел возле ТЦ «Мега».

Источник: Комсомольская правда

В телегарм-канале «Инцидент Омск» появилась запись конфликта, в котором участвуют подростки. Парни устроили массовую драку.

Как сообщает автор поста, потасовка произошла возле ТЦ «Мега». Конфликт якобы произошел из-за девушки, которую не поделили парни.

На записи сначала дерутся двое, а потом в рукопашной сходятся и другие. В целом в жестокой драке сходятся около десятка подростков. На видео слышна нецензурная брань и крики «Девушку отсюда уведите!».

По факту инцидента омская полиция организовала проверку.