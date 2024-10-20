Зейн Малик перенес тур по США из-за смерти Лиама Пейна

«Учитывая душераздирающую потерю, которую я пережил на этой неделе, я принял решение отложить американский этап тура STAIRWAY TO THE SKY. Даты выступлений переносятся на январь, я сообщу о них в ближайшие несколько дней, как только все будет согласовано. Ваши билеты будут действительны на новые даты. Люблю вас всех и благодарю за понимание», — написал Зейн в своем сообщении.