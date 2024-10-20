На одном из центральных перекрестков Челябинска отключат светофор

«С 9:00 21 октября по 24 октября будет отключен на реконструкцию светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина», — предупредили в Комитете дорожного хозяйства города.
Водителям и пешеходам следует быть осторожными при движении на данном участке.
Ранее сообщалось, что на привокзальной площади Челябинска 21 и 22 октября ограничат движение транспорта с 6:00 до 20:00.
«Будет ограничено движение автотранспортных средств на парковке, прилегающей к железнодорожному вокзалу», — сообщили в мэрии.