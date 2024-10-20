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На одном из центральных перекрестков Челябинска отключат светофор

На одном из центральных перекрестков Челябинска отключат светофор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 9:00 21 октября по 24 октября будет отключен на реконструкцию светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина», — предупредили в Комитете дорожного хозяйства города.

Водителям и пешеходам следует быть осторожными при движении на данном участке.

Ранее сообщалось, что на привокзальной площади Челябинска 21 и 22 октября ограничат движение транспорта с 6:00 до 20:00.

«Будет ограничено движение автотранспортных средств на парковке, прилегающей к железнодорожному вокзалу», — сообщили в мэрии.