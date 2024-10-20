Омский «Авангард» хочет обменять нападающего Алексея Макеева

«Авангард» выставил Алексея Макеева на обмен Подобрав его в августе, омичи рассчитывали, что он станет заменой травмированному Ткачеву. Но как мы увидели, что Макеев очень сильно просел после многих лет в «Автомобилисте», а предсезонка оказалось чем-то сверхестественным", — сообщает телеграм-канал.