Омский «Авангард» хочет обменять нападающего Алексея Макеева

По информации телеграм-канала «НППО-Трансферы КХЛ» омский хоккейный клуб планирует обменять нападающего Алексея Макеева на какого-нибудь другого игрока.
«Авангард» выставил Алексея Макеева на обмен Подобрав его в августе, омичи рассчитывали, что он станет заменой травмированному Ткачеву. Но как мы увидели, что Макеев очень сильно просел после многих лет в «Автомобилисте», а предсезонка оказалось чем-то сверхестественным", — сообщает телеграм-канал.
В официальных источниках «Авангарда» этой информации пока нет.
Напомним, ранее «Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина. Теперь он будет играть в «Барысе», клуб обменял его на чешского защитника Давида Скленичку. Также известно о планах «Авангарда» обменять защитника Даррена Дица.