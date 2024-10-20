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Ремонт участка трассы завершили в Целинском районе Ростовской области

На Дону отремонтировали участок трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь.

Источник: Комсомольская правда

В Целинском районе Ростовской области завершили ремонт участка трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь. Об этом в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона отметил, что работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Трасса последовательно приводится в нормативное состояние. В 2025 году отремонтируем еще 7,4 км этой автодороги, — добавил Василий Голубев.

По данным властей, в 2024 году по нацпроекту в Ростовской области должны привести в порядок 62 региональных и 89 местных дорог. К этому моменту проезжую часть обновили уже на протяжении 265 км из 281 км. Ремонт завершен на 137 дорожных объектах.

Ранее два участка дорог отремонтировали в Северном микрорайоне Таганрога.