Ремонт участка трассы завершили в Целинском районе Ростовской области

По данным властей, в 2024 году по нацпроекту в Ростовской области должны привести в порядок 62 региональных и 89 местных дорог. К этому моменту проезжую часть обновили уже на протяжении 265 км из 281 км. Ремонт завершен на 137 дорожных объектах.