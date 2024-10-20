Скончался осужденный за смертельное ДТП воронежский экс-депутат Шабанов

Он был осужден за гибель 75-летней пенсионерки в ДТП, сообщают коллеги.
Экс-депутату было 74 года. Он умер от тяжелой болезни. Также известно, что последние заседания суда по делу о смертельной аварии ему давались с большим трудом — из-за состояния здоровья он отказался и от последнего слова.
Напомним, резонансное ДТП случилось в Лисках весной 2023 года. Предположительно, в тот роковой вечер Анатолий Шабанов сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако точных доказательств этому факту так и не нашлось. Также есть информация, что переданные тогда на экспертизу анализы были подтасованы — вместо народного избранника их сдавал подкупленный полицейский.
5 сентября текущего года Лискинский райсуд признал Шабанова виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека. В итоге экс-депутату предстояло провести в колонии-поселении 2 года.
Похоронят Анатолия Шабанова сегодня, 20 октября.