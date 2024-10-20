Скончался осужденный за смертельное ДТП воронежский экс-депутат Шабанов

Напомним, резонансное ДТП случилось в Лисках весной 2023 года. Предположительно, в тот роковой вечер Анатолий Шабанов сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако точных доказательств этому факту так и не нашлось. Также есть информация, что переданные тогда на экспертизу анализы были подтасованы — вместо народного избранника их сдавал подкупленный полицейский.