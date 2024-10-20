«Только жизнь началась»: в Башкирии на сельской дороге погиб 19-летний парень, его лучший друг борется за жизнь

По данным республиканской Госавтоинспекции, неподалеку от села Восточный автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился старший из друзей, вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. На видеозаписи, опубликованной пресс-службой ГАИ по Башкирии видно, что после аварии машину смяло «как гармошку» и она превратилась в груду металлолома. Сейчас «четырнадцатая» находится на специальной стоянке.