«Только жизнь началась»: в Башкирии на сельской дороге погиб 19-летний парень, его лучший друг борется за жизнь

Рано утром, 18 октября, в Мелеузовском районе Башкирии на дороге Мелеуз-Бусурмановка-Юмагузино произошла смертельная авария, в которой погиб 19-летний парень и серьезно пострадал его 21-летний друг.
По данным республиканской Госавтоинспекции, неподалеку от села Восточный автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился старший из друзей, вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. На видеозаписи, опубликованной пресс-службой ГАИ по Башкирии видно, что после аварии машину смяло «как гармошку» и она превратилась в груду металлолома. Сейчас «четырнадцатая» находится на специальной стоянке.
В результате ДТП пассажир скончался на месте, а водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
КУПИЛ МАШИНУ ПОСЛЕ ДЕМБЕЛЯ.
Как стало известно «КП-Уфа», в салоне перевернувшейся на сельской дороге старенькой «четырнадцатой» находились двое лучших друзей, уроженцы села Юмагузино Кугарчинского района Башкирии. 21-летний Денис З. и 19-летний Артем С. совсем недавно вернулись из армии после срочной службы. Старший служил в ракетных войсках, младший — в Росгвардии.
Как рассказали «КП-Уфа» односельчане, в то роковое утро парни возвращались домой из гостей. Как молодые люди из Кугарчинского района оказались в соседнем Мелеузовском и куда именно ездили, собеседники не сообщают.
Что послужило причиной аварии, сейчас предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции. По предварительной версии, находившийся за рулем Денис не справился с управлением и «допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием». Удар был такой силы, что сидевший на пассажирском сиденье Артем погиб на месте.
Известно, что ВАЗ-2114 2007 года выпуска, на которой парни попали в аварию, у Дениса была первой машиной, а купил он ее этой осенью, буквально сразу после дембеля.
«ТОЛЬКО ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ ВЗРОСЛАЯ».
Сотни жителей села Юмагузино, откуда ребята родом, выразили в местном сообществе в соцсетях соболезнования родителям 19-летнего Артема С. В комментариях односельчане отзывались о погибшем исключительно как приветливом и отзывчивом молодом человеке.
— Искренние соболезнования семье трагически погибшего Артема С. Отзывчивый добрый парень… Земля пухом, — пишут юмагузинцы в соцсетях.
Соседи и друзья семьи до сих пор не могут поверить в произошедшую трагедию. Известно, погибшего в ДТП 19-летнего парня похоронили в родном селе на следующий день, 19 октября. На похороны пришли десятки жителей Юмагузино.
— Примите мои соболезнования. Хороший был парнишка, приветливый, светлый как солнышко, — пишет знакомая семьи Артема.
Многие юмагузинцы поддержали родителей погибшего парня и пожаловались на несправедливую судьбу.
— Вот только пришел из армии, только жизнь началась взрослая. Бог иногда не справедлив, — написала в соцсетях односельчанка.
ТЯЖЕЛЕЙШИЕ ТРАВМЫ.
На вечер 19 октября известно, что 21-летний Денис З., находившийся в то роковое утро за рулем, находится в реанимации больницы в Кумертау. Как рассказала «КП-Уфа» родственница парня, местные врачи пока что отказались от идеи транспортировать его в Уфу.
— Сейчас он в реанимации, у него все переломано. Операцию не делают, сказали, что «таких случаев не бывает». Травмы тяжелейшие, стопа оторвалась, нога как желе болтается. Перевозить отказались, трогать его нельзя. Не перевозной он, — со слезами на глазах говорит собеседница.
«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшему молодому человеку.