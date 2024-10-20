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«На восьмом месяце поехала к нему в зону СВО»: Как сложилась судьба бойца из Сербии и жительницы Шахт после свадьбы

Участник спецоперации из Белграда нашел жену под Ростовом, завел голубей и мечтает о втором сыне.

Источник: Комсомольская правда

Татьяна и Живорад из Шахт Ростовской области — пара не только красивая, но еще и необычная! Они родились в разных странах, говорили на разных языках и у каждого за плечами был свой жизненный опыт.

Татьяна и Жика обвенчались в храме. Фото: из архива семьи

«БОЛЕЛ ЗА РОССИЮ ДУШОЙ».

Но, несмотря на различия в менталитете и географии, они стали самой настоящей и очень-очень счастливой семьей.

Год назад, в начале ноября серб из Белграда и местная жительница зарегистрировали отношения в шахтинском ЗАГСе. Сегодня можно смело сказать — брак прошел испытание на прочность!

Татьяна вспоминает, что познакомилась с будущем мужем случайно. На одном из каналов увидела интервью бойца — жителя Белграда. 34-летний Живорад Радоичич болел за Россию душой с 2014 года. Еще тогда рвался на Донбасс, но останавливала мама. А перед началом спецоперации ее не стало. Когда в феврале объявили СВО, тогда Жика — так его называют родные и друзья — подписал контракт.

Татьяна и Жика стараются, по возможности, путешествовать по стране. Фото: из архива семьи

НЕ ЖДАЛА ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ.

Штурмовик стал героем того самого сюжета, который посмотрела и тепло прокомментировала Татьяна.

Мама девочек семи и девяти лет из Шахт не ждала ответной реакции. Какого же было ее удивление, когда в «личку» Жика прислал ей ответ. Завязалась переписка. На тот момент мужчина не владел русским идеально, но тем не менее оба друг друга понимали. А первое свидание произошло за ленточкой.

— Ну как я могу сказать, за что конкретно тебя полюбил. За то, что ты — это ты! — скажет он чуть позже Татьяне.

Она же просто в какой-то момент поняла, что Живорад и есть ее вторая половинка.

— С ним весело и легко. Он постоянно шутит, не прячет эмоций. В Сербии, как мне кажется, люди более в этом плане открыты. Не влюбиться в Жику я бы просто не смогла.

Семья воспитывает двух девочек и кроху-сына. Фото: из архива семьи

«ДЕВОЧКИ У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ».

Но вот то, что свадьба будет так скоро, Татьяна не предполагала.

— Жика был на Донбассе, поэтому частые встречи были невозможны.

Перед тем, как скрепить отношения обручальными кольцами, влюбленные виделись раз пять-шесть. Встречи были короткими, самая продолжительная — недельный отпуск на Черном море. Кстати, именно на пляже Жика и сделал предложение Татьяне.

Кстати, за этот год в жизни супругов было много чего, в основном — хорошего. Но случилась и беда, которая их сблизила еще больше.

— После свадьбы мы стали планировать ребенка. Муж говорил, что девочки у него уже есть, поэтому сейчас нам нужен сын. К тому моменту, как я забеременела, истекал срок его контракта. Я уже предвкушала, как мы не будем разлучаться.

Жика и Татьяна мечтали о сыне. Фото: из архива семьи

«ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ ЕЩЕ НА ГОД».

Но на четвертом месяцы беременности жены Жика сказал: «Я знаю, ты меня поймешь. Я подписал контракт еще на год».

Татьяна объясняет — муж не мог поступить иначе. Там, за ленточкой, было слишком много его друзей.

— Я была уже на восьмом месяце беременности, как мне вдруг отчаянно захотелось к нему. Понимала, что после родов уже точно не вырвусь. Решила поехать к мужу.

Оставив дочерей с бабушкой, села в машину и помчалась к любимому в зону боевого соприкосновения.

— Когда добралась, просто поставила его перед фактом.

Вместе супруги провели несколько счастливых дней, и супруга уехала.

МЕЧТАЕТ ЗАНЯТЬСЯ ХОЗЯЙСТВОМ.

А спустя дня три Жика получил ранение.

— Он пострадал, когда эвакуировал раненых. Лежал в госпитале, но на выписку из роддома приехал!

Поначалу Живорад боялся брать сынишку в руки: уж слишком маленьким и беззащитным казался он бойцу. Кстати, малыша назвали Анатолий — в честь дедушки Татьяны.

Сейчас новоиспеченный папа в отпуске, наслаждается отцовством, а еще — голубями! Дело в том, что его тесть разводит этих птиц. Жике показалось это интересным, и он сделал голубятню и у себя во дворе.

— Муж вообще в будущем хочет вплотную заняться хозяйством — разводить курочек, уточек. А еще мечтает о втором сыне. И я полностью разделяю оба его стремления.