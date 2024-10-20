«На восьмом месяце поехала к нему в зону СВО»: Как сложилась судьба бойца из Сербии и жительницы Шахт после свадьбы

Татьяна вспоминает, что познакомилась с будущем мужем случайно. На одном из каналов увидела интервью бойца — жителя Белграда. 34-летний Живорад Радоичич болел за Россию душой с 2014 года. Еще тогда рвался на Донбасс, но останавливала мама. А перед началом спецоперации ее не стало. Когда в феврале объявили СВО, тогда Жика — так его называют родные и друзья — подписал контракт.