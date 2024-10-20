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Михаил Ефремов встретит новый год в колонии

Шанс того, что до конца года его выпустят по УДО, близок к нулю.

Источник: Телеграм-канал Mash

Со слов адвоката актёра, причин несколько: например, прошений ещё не подавали. Сейчас к этому лишь готовятся и собирают справки. И даже если в ближайшие дни подадут, то процесс займёт много времени. Ведь всё должно дойти до суда, а это — минимум месяц.

Кроме того, администрация белгородской ИК-4 не горит желанием отпускать Ефремова из-за нарушений режима. У него было три замечания по внешнему виду и распорядку. Плюсом — сотрудники не видят серьёзного ухудшения здоровья. В апреле актёру уже отказывали в УДО.

За решётку Ефремов попал осенью 2020 года — за пьяное ДТП в самом центре Москвы, в результате которого погиб мужчина.

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