Михаил Ефремов встретит новый год в колонии

Со слов адвоката актёра, причин несколько: например, прошений ещё не подавали. Сейчас к этому лишь готовятся и собирают справки. И даже если в ближайшие дни подадут, то процесс займёт много времени. Ведь всё должно дойти до суда, а это — минимум месяц.
Кроме того, администрация белгородской ИК-4 не горит желанием отпускать Ефремова из-за нарушений режима. У него было три замечания по внешнему виду и распорядку. Плюсом — сотрудники не видят серьёзного ухудшения здоровья. В апреле актёру уже отказывали в УДО.
За решётку Ефремов попал осенью 2020 года — за пьяное ДТП в самом центре Москвы, в результате которого погиб мужчина.