Михаил Ефремов встретит новый год в колонии

Со слов адвоката актёра, причин несколько: например, прошений ещё не подавали. Сейчас к этому лишь готовятся и собирают справки. И даже если в ближайшие дни подадут, то процесс займёт много времени. Ведь всё должно дойти до суда, а это — минимум месяц.