Для стран БРИКС предложили создать единую программу образования по морским наукам

«Я хотел бы сказать, что будущее устойчивое развитие, конечно, необходимо, но мы должны начать создавать его прямо сейчас. Мы должны действовать сообща, должны стать новым игроком в мире. Мы [все страны БРИКС суммарно] владеем более чем половиной природных ресурсов мира, у нас есть университеты, исследовательские центры, у нас очень большое количество научных достижений, у нас есть знания. У нас есть большое количество природных ресурсов и у нас большое количество научных контактов, почему бы не обратить это на пользу нашему населению?» — сказал Фильдо в ходе пленарной сессии.