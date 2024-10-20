Для стран БРИКС предложили создать единую программу образования по морским наукам

СИРИУС /Федеральная территория/, 20 октября. /ТАСС/. Странам БРИКС, имеющим обширные прибрежные территории, критически важно развивать морские исследования, однако этому мешают социально-экономические барьеры, нехватка ресурсов и недостаточный уровень взаимодействия между государствами, заявил профессор Кочинского института науки и технологий (CUSAT) Биджой Нандан на пленарном заседании научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам экологии и изменения климата в Сириусе. Представитель CUSAT и его коллеги подняли вопрос о необходимости объединить научные ресурсы членов БРИКС, в том числе создать единую программу образования в сфере морских наук.
«Образование в области наук о море и океане (гидробиология, гидрография, морская биохимия и другие — прим. ТАСС) в странах БРИКС имеет жизненно важное значение для управления их обширными морскими ресурсами, но имеется ряд различных проблем. Нам необходимо более широкое сотрудничество [в области морских наук и соответствующего образования], странам БРИКС стоит разработать специальную программу для всего мира, особенно для самих стран БРИКС», — сказал профессор Биджой.
Он напомнил, что все участники объединения имеют сильные университеты и научные организации, которые в рамках своей деятельности предоставляют образование высокого уровня в области морских наук. Так, в России это, например, Московский государственный университет, в Индии — CUSAT, в Бразилии — Университет Сан-Паулу, Океанический университет Китая, Кейптаунский университет в ЮАР.
Но также, указал представитель CUSAT, у каждой страны есть свои преграды для развития массового образования в данной сфере. Среди них, в частности, то, что не везде имеется доступ к качественному общему образованию, в некоторых странах велико социальное и экономическое неравенство, где-то уделяется слишком мало внимания вопросам экологии, а развитие морских наук вытекает в том числе из этой сферы.
Кроме того, считает Биджой, существует региональные особенности, которые могли бы стать серьезным импульсом для развития морских научных направлений. Так, в Бразилии и Индии опыт коренных народов, придерживающихся традиционного образа жизни, мог бы быть интерес для академических ученых, но пока ему не уделяется должное внимание.
«Кроме того, [существуют такие проблемы как] ограниченная осведомленность населения, языковые барьеры. Это тоже очень важно. Очевидны языковые барьеры, с которыми мы сталкиваемся среди стран БРИКС, ассоциированных стран. Определенно, [также стоит вопрос] доступа к исследованиям, отсутствия международного сотрудничества и программ обмена. [Также] если проанализировать, можно увидеть гендерное неравенство, особенно в таких сферах, как наука, технологии, инженерия, математика, образование», — добавил он.
Профессора CUSAT поддержал и бразильский коллега — генеральный директор технологического парка Федерального университета Рио-де-Жанейро Ромилдо Диас Толедо Фильо. Он также считает, что ученым стран сообщества нужно объединять усилия, например в вопросах климатической повестки.
«Я хотел бы сказать, что будущее устойчивое развитие, конечно, необходимо, но мы должны начать создавать его прямо сейчас. Мы должны действовать сообща, должны стать новым игроком в мире. Мы [все страны БРИКС суммарно] владеем более чем половиной природных ресурсов мира, у нас есть университеты, исследовательские центры, у нас очень большое количество научных достижений, у нас есть знания. У нас есть большое количество природных ресурсов и у нас большое количество научных контактов, почему бы не обратить это на пользу нашему населению?» — сказал Фильдо в ходе пленарной сессии.
Он предложил коллегам из разных стран «усердно поработать над решением [озвученных проблем] сообща как исследовательский и инновационный центр БРИКС». «Я действительно с большим энтузиазмом отношусь к этой идее и уверен, что мои коллеги из Бразилии тоже», — добавил представитель Федерального университета Рио-де-Жанейро.
Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам экологии и изменения климата проходит на федеральной территории Сириус 20−21 октября. Мероприятие объединяет более 400 ведущих экспертов из России, Индии, Бразилии, Ирана и Эфиопии.