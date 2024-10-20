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Бесхозяйственность привела к порче 75 тонн зерна в Осиповичском районе

Бесхозяйственность привела к порче 75 тонн зерна и ущербу в 45 тысяч в Осиповичском районе.

Источник: Комсомольская правда

О фактах бесхозяйственности, которая привела к порче 75 тонн зерна, рассказали в МВД Беларуси.

Сотрудники БЭП обнаружили в одном из сельхозпредприятий Осиповичского района факты бесхозяйственности, которые привели к порче свыше 75 тонн продукции.

Выяснилось, что августе 43-летний директор предприятия и 26-летний агроном дали указание работникам на уборку зерновых. И это несмотря на то, что показатели влажности превышали предельно допустимую норму.

А затем нарушили технологию хранения семенного материала озимого тритикале. Зерно пришло в негодность. Подсчитано, что ущерб составил почти 45 тысяч рублей.

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