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Детский технопарк откроют в Братске

Специалисты работают над разработкой проекто-сметной документации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Детский технопарк «Кванториум» откроют в Братске. Под организацию уже выделено помещение, которое находится по адресу Ленина, 34. Об этом в своем тг-канале рассказал мэр Братска, Александр Дубровин.

— Современный детский технопарк в Братске — мечта и необходимость, — пишет градоначальник. — Об этом я говорил в ходе своих встреч с избирателями. Братск — большой город, где очень много молодежи, всем им требуется единое место для реализации своих талантов, обучения, совершенствования знаний, общения.

Сейчас специалисты работают над разработкой проекто-сметной документации. А после будет организовано создание и оснащение классов. Кстати, братская молодежь сможет развиваться по четырем и более направлениям.