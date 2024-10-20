В Самарканде встретились театральные мастера Центральной Азии — подробности

В мероприятии приняли участие русские драматические театры четырех республик Центральной Азии.
«Проект объединил преподавателей Российского института театрального искусства (ГИТИС) и режиссеров русских драматических театров из четырех республик Центральной Азии: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Поэтому проект получил название “Сердца четырех” — это символическое название, подчеркивающее единство коллектива театра», — говорится в сообщении.
В течение четырех дней участники проекта проходили обучение у преподавателей ГИТИСа и обменивались идеями с коллегами.
Для участников проекта на базе Самаркандского областного русского драматического театра и Самаркандского областного театра кукол была проведена обучающая и культурная программа.
Также участникам театральных встреч в Узбекистане провели экскурсии по историческим местам Самарканда и показали спектакль «Маленькие трагедии Пушкина» Самаркандского областного русского драматического театра.
По итогам конференции представительство «Россотрудничества» в Узбекистане вручило участникам мероприятия сертификаты о повышении квалификации.
ГИТИС — единственное высшее учебное заведение в России, где студенты изучают все театральные специальности и уровни образования на восьми факультетах: актёрского, режиссёрского, музыкального театра, новых направлений сценического искусства, хореографического, постановочного, сценографического и театроведения.