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В Самарканде встретились театральные мастера Центральной Азии — подробности

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Самарканде прошла международная конференция «Миссия русского театра за рубежом — сердца четырех», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РУз.

Источник: Министерство культуры

В мероприятии приняли участие русские драматические театры четырех республик Центральной Азии.

«Проект объединил преподавателей Российского института театрального искусства (ГИТИС) и режиссеров русских драматических театров из четырех республик Центральной Азии: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Поэтому проект получил название “Сердца четырех” — это символическое название, подчеркивающее единство коллектива театра», — говорится в сообщении.

В течение четырех дней участники проекта проходили обучение у преподавателей ГИТИСа и обменивались идеями с коллегами.

Для участников проекта на базе Самаркандского областного русского драматического театра и Самаркандского областного театра кукол была проведена обучающая и культурная программа.

Также участникам театральных встреч в Узбекистане провели экскурсии по историческим местам Самарканда и показали спектакль «Маленькие трагедии Пушкина» Самаркандского областного русского драматического театра.

По итогам конференции представительство «Россотрудничества» в Узбекистане вручило участникам мероприятия сертификаты о повышении квалификации.

ГИТИС — единственное высшее учебное заведение в России, где студенты изучают все театральные специальности и уровни образования на восьми факультетах: актёрского, режиссёрского, музыкального театра, новых направлений сценического искусства, хореографического, постановочного, сценографического и театроведения.