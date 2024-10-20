В Самарканде встретились театральные мастера Центральной Азии — подробности

ГИТИС — единственное высшее учебное заведение в России, где студенты изучают все театральные специальности и уровни образования на восьми факультетах: актёрского, режиссёрского, музыкального театра, новых направлений сценического искусства, хореографического, постановочного, сценографического и театроведения.