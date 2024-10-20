На Ростов-на-Дону надвигается потепление до +17 градусов. Такой прогноз предлагает один из интернет-сервисов.
Повышение температуры воздуха ожидается на следующей неделе в дневные часы.
В понедельник и во вторник, 21 и 22 октября, воздух будет прогреваться от +8−10 до +11−12 градусов. +15−17 градусов обещают 23 октября. После этого, до выходных, столбики термометров будут находиться в районе +11−14 градусов.
Добавим, ночная температура воздуха на следующей неделе должна в среднем составлять около +6−8 градусов. Напомним, существенных садков в указанный период в донской столице не прогнозируют.