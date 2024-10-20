«Поезд Победы» прибудет в Челябинск 21 октября

В столицу Южного Урала прибывает «Поезд Победы». Передвижная выставка-музей будет работать на Железнодорожном вокзале 21 и 22 октября с 10:00 до 18:30. Об этом сообщает администрация Челябинска.
Напомним, «Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещённая в движущемся поезде. Южноуральцы смогут увидеть 10 тематических вагонов, посвящённых отдельным событиям Великой Отечественной войны: «Цвет нации», «Брестская крепость», «Электричка на фронт», «Концлагерь», «Санитарный вагон», «Вагон банно-прачечного комплекса», «Штабной вагон», «Дорога домой», «Нюрнберг», «Победа».
Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя предварительную регистрацию.
В связи с работой выставки 21 и 22 октября с 6:00 до 20:00 будет ограничено движение автомобилей на парковке, прилегающей к железнодорожному вокзалу.
Отметим, что в мае 2024 года легендарный «Поезд Победы» встречали в Магнитогорске.