Детскую поликлинику построили в поселке Залари

Детскую поликлинику на 100 посещений в смену построили в поселке Залари. Из федерального и областного бюджетов было выделено более 529 млн рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— На сегодняшний день работы на объекте полностью завершены. Получено заключение службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области о соответствии построенного объекта проектной документации. Также получено разрешение на ввод поликлиники в эксплуатацию. Планируется, что уже в этом году поликлиника примет первых пациентов, — отметил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
Строительство детской поликлиники стартовало в 2022 году. А место под застройку было выбрано неслучайно. Улица Рокоссовского, где находится медучреждение, считается центром поселка. Жителям будет удобно и легко добираться до поликлиники.