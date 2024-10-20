Детскую поликлинику построили в поселке Залари

— На сегодняшний день работы на объекте полностью завершены. Получено заключение службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области о соответствии построенного объекта проектной документации. Также получено разрешение на ввод поликлиники в эксплуатацию. Планируется, что уже в этом году поликлиника примет первых пациентов, — отметил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.