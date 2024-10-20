Dr. Dre считает, что над альбомом должен работать только один продюсер

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre заявил, что ему не нравится, когда один альбом продюсирует несколько человек. По мнению музыканта, если речь идет о настоящем профессионале, то он справится с проектом без посторонней помощи.
«Если ты продюсер, то должен быть в состоянии продюсировать весь альбом целиком», — поделился своим мнением рэпер в разговоре со Снуп Доггом на шоу Стивена Эй Смита.
Напомним, что, Dr. Dre считается одним из самых успешных битмейкеров в хип-хопе. Он занимался продюсированием таких исполнителей, как Снуп Догг, Эминем, 50 Cent, Xzibit и других.
Ранее Дре рассказал, что в его совместном со Снуп Доггом полноформатнике Missionary будет фит с британским певцом Стингом.