Мощный снегопад засыпает Сочи

До конца суток 20 октября на курорте и на ФТ Сириус ожидаются сильные дожди, с грозой и градом. Кроме того, на 1 500 метров над уровнем моря прогнозируют мощный снег. На территории города температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+10 градусов.