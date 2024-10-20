Мощный снегопад засыпает Сочи

На территории Сочи действует штормовое предупреждение. В горах курорта продолжает сыпать снег. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
До конца суток 20 октября на курорте и на ФТ Сириус ожидаются сильные дожди, с грозой и градом. Кроме того, на 1 500 метров над уровнем моря прогнозируют мощный снег. На территории города температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+10 градусов.
Кроме того, на реках и малых водотоках резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне сходы селей малого объема.