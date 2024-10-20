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Мощный снегопад засыпает Сочи

На курорте объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Олбани: +3° 0 м/с 93% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: соцсети

На территории Сочи действует штормовое предупреждение. В горах курорта продолжает сыпать снег. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

До конца суток 20 октября на курорте и на ФТ Сириус ожидаются сильные дожди, с грозой и градом. Кроме того, на 1 500 метров над уровнем моря прогнозируют мощный снег. На территории города температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+10 градусов.

Кроме того, на реках и малых водотоках резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне сходы селей малого объема.