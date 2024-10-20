Воронежцам рассказали о датах проведения ЕГЭ в 2025 году

Министерство просвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект расписания проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Он пройдет в три периода: досрочный, основной и дополнительный. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Основной период проведения ЕГЭ с резервными днями запланирован с 23 мая по 4 июля. Экзамены пройдут в следующие даты:
- 23 мая — история, литература, химия;
- 27 мая — математика базового и профильного уровней;
- 30 мая — русский язык;
- 2 июня — обществознание, физика;
- 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть);
- 10 июня — иностранные языки (устная часть), информатика;
- 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.
Досрочный период будет проходить с 21 марта по 11 апреля, а резервные дни завершатся 21 апреля. Экзамены запланированы на следующие дни:
- 21 марта — география, литература;
- 25 марта — русский язык;
- 28 марта — математика (базовый и профильный уровни);
- 1 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
- 4 апреля — иностранные языки (устная часть);
- 8 апреля — информатика, обществознание;
- 11 апреля — история, химия.
Дополнительный период сдачи ЕГЭ предусмотрен с 4 по 23 сентября.