Воронежцам рассказали о датах проведения ЕГЭ в 2025 году

Министерство просвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект расписания проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Он пройдет в три периода: досрочный, основной и дополнительный. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.