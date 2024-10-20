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Воронежцам рассказали о датах проведения ЕГЭ в 2025 году

Основной период начнется 23 мая.

Источник: РИА "Новости"

Министерство просвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект расписания проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Он пройдет в три периода: досрочный, основной и дополнительный. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основной период проведения ЕГЭ с резервными днями запланирован с 23 мая по 4 июля. Экзамены пройдут в следующие даты:

  • 23 мая — история, литература, химия;
  • 27 мая — математика базового и профильного уровней;
  • 30 мая — русский язык;
  • 2 июня — обществознание, физика;
  • 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть);
  • 10 июня — иностранные языки (устная часть), информатика;
  • 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

Досрочный период будет проходить с 21 марта по 11 апреля, а резервные дни завершатся 21 апреля. Экзамены запланированы на следующие дни:

  • 21 марта — география, литература;
  • 25 марта — русский язык;
  • 28 марта — математика (базовый и профильный уровни);
  • 1 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
  • 4 апреля — иностранные языки (устная часть);
  • 8 апреля — информатика, обществознание;
  • 11 апреля — история, химия.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ предусмотрен с 4 по 23 сентября.

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