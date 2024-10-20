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В одиннадцати районах Воронежской области пройдут отключения света на предстоящей неделе

С 21 по 24 октября специалисты проведут работы на энергосетях.

Источник: Reuters

Об отключениях света предупредили жителей 11 районов Воронежской области. Ограничения произойдут на предстоящей неделе с 21 по 24 октября. Об этом сообщили в региональном филиале «Россети-Центр».

Неудобства связаны с плановым проведением работ на электросетях. Свет будут отключать в рабочее время в период с 8:00 до 18:00. Ограничения коснутся следующих районов: Аннинского, Бутурлиновского, Воробьевского, Калачеевского, Каменского, Ольховатского, Петропавловского, Рамонского, Репьевского, Таловского и Хохольского.

Подробнее ознакомиться со списком населенных пунктов и сроками можно здесь.

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