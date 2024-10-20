В одиннадцати районах Воронежской области пройдут отключения света на предстоящей неделе

Неудобства связаны с плановым проведением работ на электросетях. Свет будут отключать в рабочее время в период с 8:00 до 18:00. Ограничения коснутся следующих районов: Аннинского, Бутурлиновского, Воробьевского, Калачеевского, Каменского, Ольховатского, Петропавловского, Рамонского, Репьевского, Таловского и Хохольского.