9-летний самокатчик попал в больницу после столкновения с машиной в Бресте

ДТП произошло в 18:40, когда автомобиль «SEAT», которым управляла 48-летняя водитель, ехал по улице Сальникова. По предварительной информации, на перекрестке с улицей Махновича во время левого поворота машина наехала на 9-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате по пешеходному переходу.