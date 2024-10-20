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9-летний самокатчик попал в больницу после столкновения с машиной в Бресте

Автомобиль столкнулся с 9-летним брестчанином, который ехал на самокате.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с участием 9-летнего ребенка на самокате произошло в Бресте 18 октября, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло в 18:40, когда автомобиль «SEAT», которым управляла 48-летняя водитель, ехал по улице Сальникова. По предварительной информации, на перекрестке с улицей Махновича во время левого поворота машина наехала на 9-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате по пешеходному переходу.

В результате мальчика госпитализировали. ГАИ проводит проверку и просит водителей быть внимательными при подъезде к пешеходному переходу.

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