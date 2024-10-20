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Жителей Свердловской области предупредили об опасных погодных явлениях

Неблагоприятные метеоусловия обещают Свердловской области 21 октября.

Сейчас в Олбани: +18° 0 м/с 39% 762 мм рт. ст. +11°

По данным синоптиков ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник в области усилится ветер, местами его порывы будут достигать 14 м/с.

В ветреную погоду важно соблюдать меры безопасности. Нужно приостановить работы на открытом воздухе и на высоте.

Садоводы должны отказаться от работ на своих участках.

В случае нахождения на улице не следует приближаться к деревьям, рекламным щитам и линиям электропередачи. В помещении нужно закрыть окна и двери.

Ранее МЧС России по Свердловской области предупреждал жителей региона о сильном ветре до 25 метров в секунду.