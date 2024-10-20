До +18: калининградские синоптики скорректировали прогноз погоды в области на следующую неделю

«Во вторник температура поднимется до +16−18°С. В первой половине недели отход ядра антициклона на восток и приближение атмосферных фронтов циклонической ложбины с запада отразится наличием облачности на небе и вероятностью небольших периодических осадков. Уже во второй половине недели вновь установится солнечная погода: нас возьмёт “под опеку” очередной Азорский антициклон, центр которого довольно быстро сместится восточнее, что обеспечит новый приток южных воздушных масс на периферии и повышение дневных температур до +13−15°С и выше в совокупности с преобладанием солнечной погоды», — говорится в сообщении.