Синоптики рассказали о погоде от минус 5 до плюс 17 в Беларуси 21−23 октября

Начало последней декады октября порадует белорусов теплом, хотя ночью и утром будет холодно, сообщает pogoda.by.
В понедельник 21 октября зонтики не понадобятся — обойдется без дождя. При переменной облачности температура воздуха минимальная ночью от −5 по востоку до +4 по западу, максимальная днем +10.. +16.
Во вторник 22 октября ожидается облачно с прояснениями. Осадки будут лишь местами по северо-западу. Ночью и утром надо быть готовыми к слабому гололеду. Ветер днем будет местами порывистый. Ночью прогнозируют +1..+7, при прояснениях 0..-2, а днем от +9 в северных районах до +17 в юго-западных.
В среду 23 октября ожидается облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут ночью местами, а днем преимущественно без осадков. Ветер днем будет порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8, днем +8 ..+15.
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