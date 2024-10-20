Синоптики рассказали о погоде от минус 5 до плюс 17 в Беларуси 21−23 октября

Во вторник 22 октября ожидается облачно с прояснениями. Осадки будут лишь местами по северо-западу. Ночью и утром надо быть готовыми к слабому гололеду. Ветер днем будет местами порывистый. Ночью прогнозируют +1..+7, при прояснениях 0..-2, а днем от +9 в северных районах до +17 в юго-западных.