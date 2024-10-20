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Глава СК поручил возбудить дело о двух аварийных домах в Башкирии

Жители Учалов пожаловались на условия в домах.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийных домов в Учалах.

По данным пресс-службы СК, речь идет о двух строениях на Железнодорожной улице 1959 и 1955 годов. Согласно опубликованной информации, подъезды и подвалы этих зданий затоплены, а в квартирах холодно, сыро и растет плесень.

Аварийными дома признали четыре года назад, однако новые квартиры жильцам до сих пор не предоставили.

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