Снуп Догг заявил, что современные музыканты не умеют работать с семплами

Американский рэпер Снуп Догг считает, что современные исполнители утратили искусство семплирования. Речь идет об использовании ранее записанных кусочков аудио в новых песнях.
Снуп Догг отметил, что большинство сегодняшних хитов основаны на семплах. Вот только, по его словам, современные музыканты портят популярные песни прошлого. В этом он признался в разговоре с Dr. Dre на шоу Стивена Эй Смита.
Dr. Dre в свою очередь напомнил коллеге, что они сами раньше использовали такую технику. Снуп Догг ему ответил, что когда они семплировали треки, то не обесценивали при этом изначальную запись.
Ранее Снуп Догг сообщил, что готовит фит с кантри-певцом Заком Брайаном.