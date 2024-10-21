За созданный в Перми арт объявлен в розыск художник BFMTH из Екатеринбурга

Стрит-арт художник с псевдонимом BFMTH из Екатеринбурга объявлен в розыск за создание в Перми арта, в котором усмотрели оскорбление чувству верующих, сообщает «Новый компаньон».
Уголовное дело возбудили по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Стрит-арт, о котором идёт речь, называется «Старые порядки». Его екатеринбуржский художник создал в 2022 году на Соборной площади, где находится Спасо-Преображенский кафедральный собор. Художник изобразил мужскую и женскую фигуры, первая из которых замахивается на вторую. Он заявил, что нарисовал арт после того, как узнал об остановке принятия закона о домашнем насилии, выразив таким образом своё несогласие.
Стрит-арт художник также говорит, что правоохранительные органы заинтересовались другими его работами. Сейчас BFMTH объявлен в розыск. Уточняется, что художник покинул Россию в 2023 году.