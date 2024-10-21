За созданный в Перми арт объявлен в розыск художник BFMTH из Екатеринбурга

Уголовное дело возбудили по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Стрит-арт, о котором идёт речь, называется «Старые порядки». Его екатеринбуржский художник создал в 2022 году на Соборной площади, где находится Спасо-Преображенский кафедральный собор. Художник изобразил мужскую и женскую фигуры, первая из которых замахивается на вторую. Он заявил, что нарисовал арт после того, как узнал об остановке принятия закона о домашнем насилии, выразив таким образом своё несогласие.