28-летнего гомельчанина задержали за распространение насвая

В Гомеле правоохранителями задержан 28-летний распространитель насвая, при нем обнаружено свыше пяти килограммов «товара», сообщили в МВД Беларуси.
Уточняется, что фигуранта задержали на рынке в момент изъятия из тайника крупной партии некурительного табачного изделия насвай. 5 килограммов этого «товара» были предназначены для дальнейшей реализации.
Ему грозит крупный штраф или административный арест.
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