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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 21 октября

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 21 октября 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Кудрявцева, 20 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— пр. Победы, 325; Чичерина, 21, 21-Б, 23, 25, 25-Б — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Солнечная, 5 — с 09:30 до 18.00;
 — Красного Урала, 1, 3, 4, 6, 13; Куйбышева, 19; Комсомольский пр., 28-Д — с 09:30 до 20.00.

Отключение электроэнергии:

— п. Миасский, ч/с: Бродокамская, 1−31, 2−32; 1-я Первомайская, 3−49, 2−68 — с 08.00 до 17.00;
 — п. Миасский, ч/с: Индивидуальная, 32−56; пер. Индивидуальный, 46−57, 117, 119, 121, 137; Брянская, 150−180; Пионерская, 7-А — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Дзержинского, 111 — с 09.00 до 17.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— пер. Театральный, 6, 7; 1-го Спутника, 31; Липецкая, 3 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— п. Каштак, ч/с: Сосновая Роща; пер. Сосновая Роща; Сахалинская; Тургоякская, 3−31; Курортная, 1−17 — с 08.00 до 18.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Кузнецова, 8 (подъезды 4−6) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— п. Смолино, ч/с: Первомайская, 2−38 — с 08.00 до 17.00;
 — п. Смолино, ч/с: Чапаева, 62-А-72-А, 79−81; Западная, 12−95; Казачья, 26−76; Восход — с 08.00 до 18.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— п. Озерный ч/с: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пер. Линейные; Линейная — с 08:30 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Цвиллинга, 59 (подъезды 2, 3), 79 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

В понедельник, 21 октября, будет отключен светофор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина — с 09.00 до окончания работ.

Будьте внимательны и осторожны!

ЖКХ