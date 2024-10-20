Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 21 октября

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Кудрявцева, 20 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пр. Победы, 325; Чичерина, 21, 21-Б, 23, 25, 25-Б — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Солнечная, 5 — с 09:30 до 18.00;
— Красного Урала, 1, 3, 4, 6, 13; Куйбышева, 19; Комсомольский пр., 28-Д — с 09:30 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Миасский, ч/с: Бродокамская, 1−31, 2−32; 1-я Первомайская, 3−49, 2−68 — с 08.00 до 17.00;
— п. Миасский, ч/с: Индивидуальная, 32−56; пер. Индивидуальный, 46−57, 117, 119, 121, 137; Брянская, 150−180; Пионерская, 7-А — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Дзержинского, 111 — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пер. Театральный, 6, 7; 1-го Спутника, 31; Липецкая, 3 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Каштак, ч/с: Сосновая Роща; пер. Сосновая Роща; Сахалинская; Тургоякская, 3−31; Курортная, 1−17 — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Кузнецова, 8 (подъезды 4−6) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Смолино, ч/с: Первомайская, 2−38 — с 08.00 до 17.00;
— п. Смолино, ч/с: Чапаева, 62-А-72-А, 79−81; Западная, 12−95; Казачья, 26−76; Восход — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Озерный ч/с: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пер. Линейные; Линейная — с 08:30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Цвиллинга, 59 (подъезды 2, 3), 79 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 21 октября, будет отключен светофор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина — с 09.00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!