За пять суток прошли 590 км: В Ростовской области спасли дедушку с сахарным диабетом

В Ростовской области после пяти суток непрерывных и круглосуточных поисков нашли 67-летнего мужчину с сахарным диабетом.
Эта история могла закончится трагически, но упорство и неравнодушие людей спасли жизнь пожилого человека. Детали рассказала координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Татьяна.
ИСКАЛИ В БОЛЬНИЦАХ И НА УЛИЦАХ.
Как именно пропал дедушка, волонтер с позывным «Луна» не раскрывает. Говорит, личная информация, но сам момент получения заявки помнит очень хорошо: в одну секунду обрушились волнение и желание как можно скорее найти попавшего в беду мужчину.
Привыкнуть к подобным случаям нельзя, признается участница поискового отряда. За каждой просьбой о помощи — человеческие жизни: слезы родных и подчас настоящая угроза для пропавших.
Волонтеры реагируют на каждое обращение и переживают за людей как за своих родных.
— Заявка на поиск поступила около 23 часов ночи 30 сентября. Сразу взяли в работу, уже к 23:41 в рабочем чате опубликовали сбор добровольцев. Медлить нельзя было, в том числе из-за состояния здоровья мужчины.
В течение первого дня поисков обзвонили больницы, сделали репосты, расклеили объявления, находились в постоянном контакте с полицией, патрулировали улицы. Но все эти усилия ни к чему не привели. «Тишина» была и во второй день, вспоминает Татьяна.
— Звонит телефон — координатор Денис: «Я на пару часов домой поспать, а ты объявляй в рабочем чате круглосуточную работу штаба. Времени, чтобы успеть, очень мало». Так начались третьи сутки поиска.
К четвертым суткам задействовали уже больше 80 добровольцев, одни сменяли других. Было пройдено около 350 км, и ни одной зацепки. Но опускать руки никто не собирался.
— 4 октября, полночь. Смотрю на часы. С Днем рождения меня. Пусть моим подарком будет наш дед, главное — живой. Пусть случится чудо. Оживает радиоэфир: «Найден!». Сердце бешено застучало. Запрашиваю: «Жив?». Ответ: «Да».
Потом провели эвакуацию. Вместе с медиками дедушку доставили в больницу.
ГЛАВНОЕ — ВНИМАНИЕ К ДРУГИМ.
После этого случая подвели небольшой итог: всего было пройдено 590 километров, пожилого ростовчанина искали 120 волонтеров и сотрудники патрульно-постовой службы. Активно помогали следователи. Все закончилось благополучно только благодаря общим усилиям.
По словам волонтеров, пожилые люди часто теряются, и это происходит по совершенно разным причинам. Иногда бабушек и дедушек находят в тот же день, но бывают и более сложные случаи, когда они теряются так, что и найти почти невозможно.
Более того, некоторые истории не имеют хорошего конца из-за безразличного отношения прохожих. Если вы видите потерянного пожилого человека, обязательно поинтересуйтесь, все ли в порядке, возможно, этим вы спасете чью-то жизнь.