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В Башкирии нашли тело пропавшего рыбака

В МЧС Башкирии сообщили детали случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 сентября, в Башкирии спасатели МЧС сообщили, что нашли тело пропавшего мужчины. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

По предоставленным данным, 63-летний мужчина вышел на реку Гарейку проверять сети и исчез. Полиция нашла только его лодку.

Тело погибшего обнаружили сегодня утром и извлекли из реки. Обстоятельства случившегося выясняются.

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