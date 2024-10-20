В Башкирии нашли тело пропавшего рыбака

Сегодня, 20 сентября, в Башкирии спасатели МЧС сообщили, что нашли тело пропавшего мужчины. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
По предоставленным данным, 63-летний мужчина вышел на реку Гарейку проверять сети и исчез. Полиция нашла только его лодку.
Тело погибшего обнаружили сегодня утром и извлекли из реки. Обстоятельства случившегося выясняются.
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