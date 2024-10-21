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В Перми заново создали панно «Наука»

В Перми создали заново панно «Наука», которая 35 лет, с 1982 года по 2017 год, украшало здание НИИУМС. Автором эскиза стал Рустам Исмагилов, а художниками — Алексей Besto и Борис Guliver.

Источник: Комсомольская правда

— Завершились работы по созданию панно «Наука 2.0». Это не просто украшение производственного корпуса, это наше наследие, отражение достижений настоящего и мечты о будущем, — говорится в группе научно-производственного предприятия «ТИК».

История НПП «ТИК» тесно связана с пермским «Научно-исследовательским институтом управляющих машин и систем» (НИИУМС). Именно сотрудниками института было основано предприятие.

— Основой композиции панно «Наука» был разворачивающийся рулон бумаги, олицетворяющий спираль технического прогресса. Данная концепция и легла в основу создания «Науки 2.0», выразив нашу преемственность, — добавили в «ТИКе».

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