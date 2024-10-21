В Перми заново создали панно «Наука»

— Завершились работы по созданию панно «Наука 2.0». Это не просто украшение производственного корпуса, это наше наследие, отражение достижений настоящего и мечты о будущем, — говорится в группе научно-производственного предприятия «ТИК».
История НПП «ТИК» тесно связана с пермским «Научно-исследовательским институтом управляющих машин и систем» (НИИУМС). Именно сотрудниками института было основано предприятие.
— Основой композиции панно «Наука» был разворачивающийся рулон бумаги, олицетворяющий спираль технического прогресса. Данная концепция и легла в основу создания «Науки 2.0», выразив нашу преемственность, — добавили в «ТИКе».