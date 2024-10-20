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Басист Райан Нефф покинул группу As I Lay Dying

Бас-гитарист и вокалист Райан Нефф объявил в социальных сетях о своем уходе из американской металкор-группы As I Lay Dying. Музыкант присоединился к коллективу весной 2022 года после того, как бэнд покинул Джош Гилберт.

Источник: Звук

Бас-гитарист и вокалист Райан Нефф объявил в социальных сетях о своем уходе из американской металкор-группы As I Lay Dying. Музыкант присоединился к коллективу весной 2022 года после того, как бэнд покинул Джош Гилберт.

«Я принял решение покинуть As I Lay Dying. Этот выбор был сделан после долгих размышлений, и я считаю, что это правильный шаг на моем личном и профессиональном пути», — написал Нефф в своем заявлении. В конце он также поблагодарил группу и фанатов.

Подробности своего ухода музыкант не раскрывает.

Выход восьмого полноформатного альбома As I Lay Dying под названием Through Storms Ahead намечен на 15 ноября этого года.

Ранее о своем решении покинуть рок-группу Kansas после 40 лет сотрудничества объявил басист Билли Грир.