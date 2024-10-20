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Глава администрации Ростова опубликовал поздравление с Днем отца

Сити-менеджер Ростова-на-Дону поздравил жителей региона с Днем отца.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 октября, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опубликовал в Telegram поздравление с Днем отца.

— Значение отца невозможно переоценить. Именно глава семьи является для детей примером силы и чести, целеустремленности и надежности. Именно отцы показывают, каким должен быть защитник Отечества. Многие сегодня на передовой отстаивают интересы Родины, — отметил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер напомнил слова президента Владимира Путина о том, что в России глава семьи во все времена был оплотом благополучия и стабильности, был наставником, защитником и надежным другом.

Алексей Логвиненко добавил также, что в Ростове-на-Дону более двух лет работает Совет отцов, участники которого помогают воплощать социальное значимые проекты.

— Желаю и настоящим и будущим отцам крепкого здоровья, успехов и благополучия, — пожелал Алексей Логвиненко.